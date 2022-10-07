Байден и Шольц обсудили дальнейшие меры против России

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора договорились продолжать санкционное давление на Россию, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден и Шольц осудили аннексию Россией четырех областей Украины, а также выразили «приверженность тому, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее жестокие действия и предоставлять Украине помощь в сферах безопасности и экономики».

Кроме того, лидеры обеих стран затронули тему энергетики и поставки энергоносителей.