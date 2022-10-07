Путин назвал подрыв Крымского моста терактом ВИДЕО
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста «терактом», отметив, что он (подрыв) «был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны», пишут российские СМИ.
Такое мнение Путин высказал после доклада главы следственного комитета Александра Бастрыкина.
Бастрыкин доложил Путину, что «подрыв Крымского моста готовили украинские спецслужбы, которым помогали граждане России и зарубежных государств». По его словам, по факту возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».