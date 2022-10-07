Эрдоган о зиме в Европе

Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет агентство «Анадолу».

«Сейчас вся в Европа задается вопросом: как пройдет эта зима?», - сказал Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Турции.

Он подчеркнул, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами нынешней зимой.