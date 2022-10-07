Сколько займет восстановление Крымского моста

Восстановление Крымского моста может занять от 3 до 5 месяцев, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. Об этом пишут украинские СМИ.

Он уточнил, что одно изготовление пролетов моста займет у российских компаний больше месяца. Помимо этого, скоро в Керченском проливе начнется сезон штормов. Это сделает невозможным проведение ремонтных работ.

"Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через три-пять месяцев. Я имею в виду автомобильное полотно", - сказал Денисенко.