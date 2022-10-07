Кадыров «подарил» 500 врачей российской армии

Около 500 врачей и медработников готовы добровольно поехать в зону боевых действий в Украине. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале.

"Наши врачи, несмотря на прямую угрозу для жизни, продолжают достойно нести службу на передовой. В случае необходимости к ним готовы присоединиться еще 500 добровольцев из числа медработников ЧР, что вызывает к ним самое глубокое уважение", - написал он.