США хотят закончить войну в Украине

Белый дом хочет скорейшего завершения войны в Украине и выступает за переход к дипломатическому урегулированию сложившейся ситуации. Это заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

"Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться", - сказал он. Чиновник уверен, что решение проблемы должно быть найдено мирным и дипломатическим путем.