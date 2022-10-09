Песков о возможности задействования ядерной доктрины России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, пишут российские СМИ.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», - заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, означают ли слова, что взрыв на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.