У Трасс рекордно низкий рейтинг

Газета сообщает, что за последнюю неделю количество британцев, не одобряющих деятельность Трасс на посту премьер-министра, выросло на 10%, до 64%, в то время как только 16% респондентов одобряют ее работу.

Таким образом, рейтинг одобрения работы Лиз Трасс оказался даже ниже, чем был у Терезы Мэй за несколько недель до ее отставки, а также у Бориса Джонсона во время скандала с вечеринками во время пандемии. До этого рейтинг действующего британского премьера составлял 18%.