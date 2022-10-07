У Трасс рекордно низкий рейтинг
Уровень поддержки работы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех занимавших эту должность политиков, пишет The Guardian.
Газета сообщает, что за последнюю неделю количество британцев, не одобряющих деятельность Трасс на посту премьер-министра, выросло на 10%, до 64%, в то время как только 16% респондентов одобряют ее работу.
Таким образом, рейтинг одобрения работы Лиз Трасс оказался даже ниже, чем был у Терезы Мэй за несколько недель до ее отставки, а также у Бориса Джонсона во время скандала с вечеринками во время пандемии. До этого рейтинг действующего британского премьера составлял 18%.