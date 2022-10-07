США дают Ливану последний шанс договориться с Израилем

Представитель США Амос Хохштейн в ходе беседы с президентом Ливана Мишелем Ауном заявил ему, что сегодня Бейрут получит последний и окончательный текст соглашения с Израилем по поводу эксплуатации морских газовых месторождений, так как «время обсуждений истекло», пишут израильские СМИ.

Правительству Ливана предоставляется утвердить предложенный вариант или остаться без всякого соглашения - и без надежды на получение доходов от собственного газового месторождения в обозримом будущем.

По заявлению канцелярии Ауна, президент Ливана «внимательно изучит все детали соглашения», прежде чем утвердит его.

Ранее премьер Израиля Яир Лапид публично отверг ливанские замечания к тексту договора.