Действующий президент лидирует на выборах президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен близок к переизбранию, пишет Euronews. Сообщается, что он набирает втрое больше голосов, чем правый популист Вальтер Розенкранц.

Президентские выборы проходят в Австрии в воскресенье, 9 октября. Согласно результатам экзитполов, Ван дер Беллен набирает 55,5 процента голосов.

Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо набрать более 50 процентов голосов.