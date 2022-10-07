Действующий президент лидирует на выборах президента Австрии
Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен близок к переизбранию, пишет Euronews. Сообщается, что он набирает втрое больше голосов, чем правый популист Вальтер Розенкранц.
Президентские выборы проходят в Австрии в воскресенье, 9 октября. Согласно результатам экзитполов, Ван дер Беллен набирает 55,5 процента голосов.
Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо набрать более 50 процентов голосов.