Иран вторгнется в Ирак? война миров
Иран продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по сепаратистским группировкам курдов, дислоцированным в районах Эрбиль и Сулеймания на севере Ирака, угрожая ввести в этот регион свои бронетанковые части. Согласно новостям, распространяемым курдскими источниками, которые пока не подтверждены независимыми СМИ, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил курдских сепаратистов, что направит свои войска в полуавтономный иракский Курдистан.
«Учитывая неспособность некоторых соседей Ирана изгнать элементы террористического сепаратизма и других лицемеров, дислоцированных на наших границах, бронетанковые части, а также подразделения специального назначения Исламской Республики Иран готовы навсегда избавить регион от этого зла», - цитируют курдские источники предупреждение командования КСИР.
Как уже сообщалось, иранские власти обвиняют сепаратистские курдские группировки в причастности к массовым протестам и беспорядкам в стране, начавшимся после убийства в полицейском участке 22-летней Махсы Амини. Начиная с 21 сентября, Корпус стражей исламской революции атаковал штаб-квартиры и тренировочные лагеря Партии свободы Курдистана (PAK), Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI), Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) и партии Комала на севере Ирака.
Следует напомнить, что Тегеран отказывается признавать «Государство Курдистан», провозглашенное партией PDKI на севере Ирака, вследствие чего с 2015 года и по сей день имеют место регулярные столкновения между подразделениями КСИР и сепаратистскими группировками курдов.
Тем временем Ашти Кочер, представитель Демократической партии Курдистана (PDK) в регионе Синджар на севере Ирака, где проживают курды-езиды, обвинил Иран в поддержке «Рабочей партии Курдистана» (РКК), признанной многими странами, в том числе США, террористической организацией. По словам Кочера, РПК и связанные с ней вооруженные формирования, которые в настоящее время контролируют район Синджар, притесняют местных жителей.
«То, что в этом регионе раньше делали ИГИЛовцы, теперь делают боевики РПК и другие незаконные вооруженные формирования, близкие к Ирану, — сказал он. - Когда Иран обстреливает Восточный Курдистан, он не атакует позиции иранского отделения РПК, которое действует, как агент Тегерана».
Напомним, что ранее представители курдских группировок, в том числе политические активисты из Южного Азербайджана, неоднократно предупреждали, что Иран напрямую сотрудничает с РПК и ее филиалом, PJAK, позволяя членам Рабочей партии Курдистана селиться в приграничных с Азербайджаном районах, а также в непосредственной близости от Нахчыванской автономной области Азербайджана.