Иран продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по сепаратистским группировкам курдов, дислоцированным в районах Эрбиль и Сулеймания на севере Ирака, угрожая ввести в этот регион свои бронетанковые части. Согласно новостям, распространяемым курдскими источниками, которые пока не подтверждены независимыми СМИ, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил курдских сепаратистов, что направит свои войска в полуавтономный иракский Курдистан.

«Учитывая неспособность некоторых соседей Ирана изгнать элементы террористического сепаратизма и других лицемеров, дислоцированных на наших границах, бронетанковые части, а также подразделения специального назначения Исламской Республики Иран готовы навсегда избавить регион от этого зла», - цитируют курдские источники предупреждение командования КСИР.

Как уже сообщалось, иранские власти обвиняют сепаратистские курдские группировки в причастности к массовым протестам и беспорядкам в стране, начавшимся после убийства в полицейском участке 22-летней Махсы Амини. Начиная с 21 сентября, Корпус стражей исламской революции атаковал штаб-квартиры и тренировочные лагеря Партии свободы Курдистана (PAK), Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI), Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) и партии Комала на севере Ирака.

Следует напомнить, что Тегеран отказывается признавать «Государство Курдистан», провозглашенное партией PDKI на севере Ирака, вследствие чего с 2015 года и по сей день имеют место регулярные столкновения между подразделениями КСИР и сепаратистскими группировками курдов.