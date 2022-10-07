В США назвали Путина законной целью в случае применения ядерного оружия

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CBS News рассказал, когда президент России Владимир Путин станет «законной целью» для США.

Болтон подчеркнул, что в случае одобрения применения ядерного оружия российский лидер «подпишет собственную предсмертную записку». Он уточнил, что Путин является центром принятия решений и контроля российской армии. «Поэтому он, как мы называем, «законная военная цель». Я думаю, Путин должен знать, что он в списке наших целей на такой случай», - сказал бывший советник экс-лидера США Дональда Трампа.