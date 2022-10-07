Перестрелка на границе Азербайджана и Армении заявление Минобороны; срочно в номер
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении в районе азербайджано-армянской границы.
В сообщении азербайджанского военного ведомства говорится, что вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Загалы, Истису, Юхары Шорджа и Джил Басаркечарского района, применив стрелковое оружие различного калибра, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису и Зяйлик Кельбаджарского района, а также населенного пункта Новоивановка Кедабекского района.
Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.