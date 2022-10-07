Американские эксперты: сторонники продолжения войны критикуют Путина и сомневаются в победе

В очередной сводке института утверждается, что эта критика, которую эксперты считают беспрецедентной, свидетельствует о растущих сомнениях в способности российского президента выполнить заявленную цель "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората.

Подрыв Крымского моста, недавние неудачи российских военных и частичная мобилизация спровоцировали прямую критику президента России Владимира Путина со стороны представителей националистического сообщества, настроенных на продолжение войны. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Заявленные Путиным цели вторжения в Украину нашли глубокий отклик в националистическом сообществе, которое придерживается идеологии исторического и культурного превосходства России и ее права на контроль над территориями бывшего Советского Союза и Российской империи. Однако последние военные неудачи заставили некоторых военных блогеров и экспертов сомневаться в приверженности Путина этой идеологии, некоторые из них даже обвинили президента в неспособности отстаивать эту идеологию еще до полномасштабного вторжения в феврале, отмечают аналитики ISW.

В сводке института указывается, что Путин продолжает перетасовывать своих старших военачальников, возможно, чтобы снять с себя вину и возродить энтузиазм в экстремистском провоенном сообществе.

По мнению аналитиков, перетасовка старших командиров не решит системных проблем, которые мешали российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с самого начала вторжения.