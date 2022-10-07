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В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько попаданий пришлось по "объектам критической инфраструктуры". "Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", - написал он у себя в телеграм-канале. Центральные улицы Киева перекрыты. Кличко призвал киевлян находиться в укрытиях.

* * * 10:59 В результате ударов по Киеву погибли пять и ранены 12 человек, сообщает советник МВД Украины Антон Геращенко.

* * * 10:27 Минимум четыре ракетных удара нанесены по центру Киева. Одна из ракет упала на улице Владимирской, возле памятника Михаилу Грушевскому, сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко. СМИ отмечают, что на этой улице расположен офис СБУ. Также рядом находится офис президента Украины. «Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы направляются на место. Детали последуют», – написал мэр Киева Виталий Кличко. На улицах горят машины, которые проезжали неподалеку от места прилета. По словам спикера ГСЧС Светланы Водолаги, в результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Удары по центру Киева были нанесены во время прямого эфира BBC News, который пришлось прервать. Также сообщается об ударах во Львове, Тернополе, Хмельницком, Днепре, Житомирской и Киевской областях. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

После прогремевших в центре Киева взрывов горят машины, есть пострадавшие. Представитель Госслужбы по ЧС Украины сообщил, что в результате взрывов есть погибшие. Также сообщается, что пара ракет идет с севера в сторону Киева, еще несколько – на запад Украины. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с места инцидента в Киеве. На нем заметен серьезный пожар, огонь охватил автомобили.