Утром 10 октября российские военные обстреляли город Днепр, об этом в Telegram сообщил мэр города Борий Филатов.

Он написал, что возможны новые удары, и призвал жителей города не покидать убежища.

Сообщается о поврежденных жилых домах.

Атаку по Днепру позже подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ушибов работают все службы", – написал он в Telegram.