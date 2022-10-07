Взрывы гремят и в Днепре: есть жертвы и разрушения видео
Утром 10 октября российские военные обстреляли город Днепр, об этом в Telegram сообщил мэр города Борий Филатов.
Он написал, что возможны новые удары, и призвал жителей города не покидать убежища.
Сообщается о поврежденных жилых домах.
Атаку по Днепру позже подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ушибов работают все службы", – написал он в Telegram.