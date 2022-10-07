«В рамках визита мы планируем провести содержательные переговоры с официальными лицами Азербайджана... В контексте энергетического кризиса, с которым столкнулась Республика Молдова в настоящее время, мы уделяем особое внимание сотрудничеству в энергетическом секторе, поиску новых перспективных шагов для взаимной деятельности. В связи с этим мы собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову, в том числе исходя из намерений Азербайджана нарастить экспорт голубого топлива на западном направлении», - сказала Гаврилица в интервью азербайджанскому госагентству «АзерТАдж» в преддверии визита.

Она подчеркнула, что Молдова выступает за диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа, поскольку обеспечение энергетической безопасности является одним из основных приоритетов руководства страны.

«В то же время мы обсудим развитие некоторых совместных проектов в сфере электроэнергетики и возможность импорта азербайджанских нефтепродуктов в Молдову», - сказала Н.Гаврилица.