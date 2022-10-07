Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель людей во время утренних ударов по украинским городам.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожили наших людей, которые спали дома в Запорожье. Убили людей, которые ехали на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые... Держимся и будем сильными», - написал президент Украины в своем телеграм-канале.