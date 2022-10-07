Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают свою деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения.

В результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию на территории Кельбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 свеженайденные противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е, сообщает Министерство обороны Азербайджана.