«Вы знаете, что Азербайджан и Молдова являются друзьями и партнерами. Уверен, что мы будем работать над тем, чтобы активизировать наше сотрудничество в ближайшие годы, потому что помимо хороших политических отношений нам явно необходимо изучить возможности и в других областях. Думаю, что в ходе вашего визита эти вопросы будут серьезно рассмотрены, и мы увидим еще большее оживление в (двустороннем) торговом и экономическом сотрудничестве. Убежден, что есть большой потенциал для повышения уровня двусторонней торговли», - сказал Алиев.

Глава государства отметил наличие хороших возможностей для расширения двусторонней повестки дня:

«Безусловно, одним из важных вопросов глобальной повестки дня является энергетическая безопасность. Мы уже работали над этими вопросами через наших представителей. Конечно, мы также обсудим текущую ситуацию и то, какая работа будет проделана для начала сотрудничества в этих областях. Есть много других направлений, и я считаю, что будут большие возможности для расширения нашей двусторонней повестки дня. Конечно, учитывая очень крепкие политические отношения, они должны быть. Несколько дней назад у меня была возможность встретиться с госпожой президентом в Праге. Вы знаете, что у нас и раньше были встречи, в том числе телефонные разговоры. Установились хорошие деловые отношения. Уверен, что вы также наладите хорошие деловые отношения со своим азербайджанским коллегой с целью продвижения нашего партнерства», - подчеркнул он.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, в свою очередь, передала Ильхаму Алиеву приглашение президента Молдовы Майи Санду посетить Кишинев: «Полагаем, что у нас очень тесные политические, экономические и гуманитарные связи. Но их потенциал более высок. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы (в рамках визита в Молдову) встретились не только с премьер-министром и соответствующими министрами, но и представителями деловых кругов Молдовы», - сказала Гаврилица, напомнив, что в ближайшее время состоится первое за 10 лет заседание азербайджано-молдавской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.