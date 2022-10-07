Посольства западных стран не будут эвакуировать из Киева ОБНОВЛЕНО
Посольства западных стран не планируют эвакуироваться из Киева по причине ракетных ударов по городу, передает РБК-Украина.
Об этом изданию сказали два собеседника в дипломатических кругах, представляющие две крупнейшие западные страны. В частности, не будет эвакуировано посольство Соединенных Штатов в украинской столице.
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Посольства стран-членов Евросоюза получили указание о срочной эвакуации из Киева. Они должны передислоцироваться в Польшу, город Жешув, пишут российские СМИ.
Помимо этого, из-за взрывов сотрудники молдавского посольства в Киеве были переведены в убежище.
Известно, что еврокомиссар Дидье Рейндерс, который сейчас находится в городе, также был вынужден укрыться в убежище при отеле.