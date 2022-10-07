США не планируют эвакуировать посольство из Киева ОБНОВЛЕНО
Посольство Соединенных Штатов не планирует эвакуироваться из Киева на фоне ракетных ударов по городу. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Дэниел Лэнгенкэмп, пишут NV.ua.
"Посольство открыто, и мы продолжаем работать. Мы здесь, чтобы поддержать Украину", - сказал он.
* * * 13:20
Соединенные Штаты эвакуируют посольство из Киева и просят своих граждан покинуть страну как можно скорее. Сообщение об этом опубликовано на сайте посольства.
«Посольство США призывает граждан своей страны укрыться на месте и покинуть Украину, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», - сказано в сообщении.