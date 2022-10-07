Посольство Соединенных Штатов не планирует эвакуироваться из Киева на фоне ракетных ударов по городу. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Дэниел Лэнгенкэмп, пишут NV.ua.

"Посольство открыто, и мы продолжаем работать. Мы здесь, чтобы поддержать Украину", - сказал он.