Беларусь запретила экспорт курицы, яиц и молочных продуктов в Россию

Власти Беларуси временно запретили экспорт куриного мяса, яиц и молочной продукции в Россию и другие страны для удержания внутренних цен на продукты, пишут российские СМИ.

Известно, что запрет коснулся семи компаний-производителей мясо-молочного сектора. "Запрет на вывоз совпал с заморозкой с 5 октября в республике цен на продукты питания", прокомментировал ситуацию руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

На прошедшей неделе в стране ввели запрет на рост продуктовых цен. "С 6-го числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены", – заявил президент страны Александр Лукашенко на прошлой неделе на совещании с экономическим блоком правительства. Нарушение ограничений будет грозить заведением уголовного дела.