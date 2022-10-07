Kapital Bank принимает участие в Sibos 2022

Впервые после пандемии форум Sibos вернулся в формат очного мероприятия, где более 250 докладчиков обсудят основные отраслевые темы, включая охват цифровой среды, успех во времена нестабильности, обеспечение устойчивости и этики, а также другие вопросы. На мероприятии был установлен специальный стенд Kapital Bank, на котором участники форума могут получить подробную информацию о банке и его деятельности.

C 10 по 13 октября в Амстердаме проходит крупнейший международный финансовый форум — Sibos 2022. В мероприятии принимает участие и делегация Kapital Bank во главе с председателем правления Ровшаном Аллахвердиевым. Четырехдневный форум посвящен теме «Прогрессивные финансы для меняющегося мира».

«Даже во время пандемии Kapital Bank продолжал тесное сотрудничество с различными международными финансовыми организациями. Sibos - это отличная возможность, чтобы обменяться мнениями и поделиться опытом со специалистами из разных стран и институтов мира», - отметил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Sibos - это ежегодная международная конференция, выставка и нетворкинг-мероприятие, организуемое SWIFT для обсуждения ключевых вопросов мировой финансовой индустрии. 9 октября в рамках поездки Sibos делегация Kapital Bank также приняла участие в Глобальном ежегодном собрании Ассоциации банков по финансам и торговле (BAFT), членом которой банк является.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.