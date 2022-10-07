Германия заменит главу кибербезопасности из-за связей с Россией

В Германии заменят главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шёнбома. Он подозревается в связях с Россией, пишет Bild.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер намерена "в кратчайшие сроки" отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак.

Журналисты сообщают, что активное недовольство Шёнбомом возникло после выхода на телеканале ZDF расследования. Согласно ему, чиновник, возможно, находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.

Известно, что Арне Шёнбома не могут уволить с должности ввиду нюансов немецкого законодательства. Скорее всего, его переведут в другое ведомство.