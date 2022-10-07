Стали известны победители Нобелевской премии по экономике
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2022 года присуждена бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.
Как сообщают российские СМИ, об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда будет вручена за "исследования банков и финансовых кризисов".
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