В Кремле прокомментировали удары по Украине

Ключевые вопросы в ходе "спецоперации" не могут решаться без доклада президенту России Владимиру Путину как Верховному главнокомандующему, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос, касающийся ударов по Украине, произошедших в понедельник. "Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", - сказал представитель Кремля, которого цитируют российские СМИ.