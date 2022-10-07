Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на теракт на Крымском мосту в Керченском проливе. Об этом президент РФ сказал в ходе оперативного заседания Совета безопасности РФ.

«Сегодня утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — заявил Путин.

Удар он назвал ответом на действия Киева: по его утверждению, спецслужбы Украины «осуществили три теракта в отношении Курской АЭС» и «пытались подорвать «Турецкий поток». По словам Путина, в случае продолжения украинских «терактов» ответы со стороны России «по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых России».

Утром в понедельник украинские власти сообщили о взрывах в Киеве и других украинских городах. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что воздушная тревога объявлена по всей Украине. Власти Киева, Львовской и Ивано-Франковской областей заявили, что пострадали объекты критически важной гражданской и энергетической инфраструктуры. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о погибших и пострадавших.