В Беларуси разместят «не одну тысячу» российских солдат

В Беларуси необходимо разместить российских военных. Такое поручение силовым ведомствам дал президент страны Александр Лукашенко, пишут российские СМИ.

«Вы не рассчитывайте на большую численность вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану», - сказал он главе Министерства обороны Виктору Хренину.

Такое решение принято в рамках развертывания двумя странами региональной группировки войск. Глава Беларуси уточнил, что это необходимо сделать без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки.