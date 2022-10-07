Вынесен приговор замглаве Исполнительной власти Ленкорани

Ленкоранский районный суд завершил разбирательство по делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Ленкоранского района Расили Арифгызы, обвиняемой в физическом насилии в отношении ученицы 9 класса городской школы-лицея № 4.

Суд приговорил Арифгызы к штрафу в размере 4 тыс. манатов.

При вынесении приговора суд учел то обстоятельство, что между сторонами достигнуто примирение и что никаких жалоб и требований от потерпевшей стороны не поступало. В своем последнем слове обвиняемая отметила, что сожалеет о произошедшем.

Мать потерпевшей Ляман Джамалова заявила haqqin.az, что после инцидента забрала свою дочь из этой школы. По ее словам, сейчас ребенок находится в нормальном состоянии.

Согласно материалам уголовного дела, под предлогом выдачи аттестата 14 июля 2022 года, на основании незаконного приказа Расили Арифгызы ее водитель доставил ученицу Гюнель Алиеву в дом чиновницы. Нарушив свои служебные полномочия, Расиля Арифгызы насильно отобрала у несовершеннолетней девочки мобильный телефон, получила доступ к ее личным данным и таким образом нанесла ущерб ее правам и законным интересам.

На основании собранных доказательств Расиле Арифгызы предъявлено обвинение по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, а дело было направлено в Ленкоранский районный суд для рассмотрения.