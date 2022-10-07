Молдова обвинила Россию в запуске ракет над ее территорией

Российские ракеты, запущенные по Украине с кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдовы. Об этом заявил МИД республики в официальном сообщении.

Ведомство сообщило, что над районами села Колбасна и города Сороки утром 10 октября пролетели три российские ракеты.

"Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным. Он, несомненно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены", - заявило ведомство.

МИД страны вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для объяснения ситуации.