Симонян заявил Володину о неэффективности ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным заявил, что «ОДКБ не смогла оперативно и эффективно отреагировать на агрессию против одного из своих членов», пишут армянские СМИ.

«У Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности», - сказал Симонян.

При этом он «выразил надежду», что «выработанные в ходе работы ОДКБ предложения будут способствовать деэскалации ситуации и установлению стабильности в регионе».