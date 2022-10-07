Кремль: Путин и Эрдоган обсудят переговоры между Западом и Россией

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят возможность переговоров между Россией, Соединенными Штатами, Францией, Германией и Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Вопрос будет обсуждаться на встрече в Астане, где пройдет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что президент России Владимир Путин хочет добиться новой «большой сделки» с Западом, которая позволит заключить новое соглашение между Россией и западным миром, а также остановить войну в Украине.

Анкара предложила Стамбул в качестве места для встречи России и западных стран.