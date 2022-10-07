Пашинян созвал Совбез Армении

Состоялось заседание Совета безопасности Армении под руководством премьера Никола Пашиняна.

Как сообщают армянские СМИ, помимо членов Совета безопасности, в заседании также приняли участие президент Республики Армения Ваагн Хачатрян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель фракции «Гражданский договор» НС Айк Конджорян.

На встрече обсуждались вызовы, стоящие перед Арменией, и дальнейшие шаги по их преодолению.