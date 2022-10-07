Пашинян созвал Совбез Армении
Состоялось заседание Совета безопасности Армении под руководством премьера Никола Пашиняна.
Как сообщают армянские СМИ, помимо членов Совета безопасности, в заседании также приняли участие президент Республики Армения Ваагн Хачатрян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель фракции «Гражданский договор» НС Айк Конджорян.
На встрече обсуждались вызовы, стоящие перед Арменией, и дальнейшие шаги по их преодолению.
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