Евросоюз обещает Киеву увеличить военную помощь

Европейский союз "решительно осуждает" российскую атаку на украинские города, проведенную утром 10 октября. Об этом в Twitter заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко шокирован российской атакой против гражданского населения в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в XXI веке. Самым решительным образом осуждаю их", – написал Боррель.

Глава европейской дипломатии заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину. "Дополнительная военная помощь от ЕС уже в пути", – добавил Боррель, не приводя при этом никаких деталей.

