В Баку продлен срок ареста генералам таможни
Сабаильский районный суд города Баку продлил срок ареста экс-директора объединения «Азертерминалкомплекс» Эхтирама Халилова и бывшего начальника Главного оперативно-следственного управления Масума Расулова, сообщает Report.
Срок лишения свободы Э.Халилову был продлен еще на 3 месяца, а М.Расулову – еще на 4 месяца.
Ранее Сабаильский районный суд вынес решение об аресте Эхтирама Халилова на 4 месяца, Масума Расулова – на 3 месяца.
Напомним, что СГБ провела операцию в Госкомтаможне, в результате которой были арестованы директор объединения «Азертерминалкомплекс» Эхтирам Халилов, замначальника Главного таможенного управления на водном транспорте Рашад Бабаев, начальник Отдела дорожных налогов и контроля за разрешительными бланками Шукюр Сафаров, а также начальник Главного оперативно-следственного управления Масум Расулов.
Впоследствии распоряжением президента с должности был уволен председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев.