В Баку продлен срок ареста генералам таможни

Срок лишения свободы Э.Халилову был продлен еще на 3 месяца, а М.Расулову – еще на 4 месяца.

Ранее Сабаильский районный суд вынес решение об аресте Эхтирама Халилова на 4 месяца, Масума Расулова – на 3 месяца.

Напомним, что СГБ провела операцию в Госкомтаможне, в результате которой были арестованы директор объединения «Азертерминалкомплекс» Эхтирам Халилов, замначальника Главного таможенного управления на водном транспорте Рашад Бабаев, начальник Отдела дорожных налогов и контроля за разрешительными бланками Шукюр Сафаров, а также начальник Главного оперативно-следственного управления Масум Расулов.

Впоследствии распоряжением президента с должности был уволен председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев.