Володин поддерживает трехсторонний формат Баку-Москва-Ереван

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии Азербайджана, России и Армении, сообщает сайт российской Госдумы.

Встреча состоялась в рамках официального визита Симоняна в Россию, стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского диалога между Госдумой и Национальным собранием Армении.