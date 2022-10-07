Цены на пшеницу взлетели после взрывов в Украине

Цены на пшеницу взлетели почти на 5% после российских атак по украинским городам, пишет Bloomberg.

По данным Чикагской товарной биржи, фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре взлетели на 4,8% и составили $9,23 за бушель (мера емкости сыпучих тел, примерно 38,691 кг - ред.).

Эксперты считают, что эскалация геополитической напряженности угрожает экспорту зерна из Украины по Черному морю. Кроме того, это ставит под угрозу возможность продления соглашения об экспорте зерна из Украины, срок действия которого истекает в ноябре.