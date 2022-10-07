Международный комитет Красного Креста приостанавливает деятельность в Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановит операции на территории Украины.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Отмечается, что решение принято по соображениям безопасности.

"Сегодня утром одна из ракет упала недалеко от офиса МККК в Киеве", - отметили в пресс-службе комитета, не уточнив, пострадал ли кто-то из сотрудников организации.