Германия передаст Украине систему ПВО IRIS-T первой в мире
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Украине в «ближайшие дни» поставят первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщает Spiegel.
«Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно оперативно доставить в Украину системы ПВО. Вот почему мы сейчас оказываем специальную поддержку зенитными средствами. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины», – заявила Ламбрехт.
Разработка системы противовоздушной обороны IRIS-T завершилась только в 2014 году, до сих пор о ней сравнительно мало достоверной информации. Точно известно, что это своего рода конструктор, из компонентов которого заказчик может сложить именно то, что нужно.
Ракета IRIS-T имеет управляемый вектор тяги, который обеспечивает большую маневренность, в результате чего ракета выдерживает перегрузку до 60G. Это означает, что цель с перегрузками в два раза ниже не сможет увернуться от нее. Для сравнения: истребитель не может маневрировать с перегрузками более 9G. Инфракрасная головка наводит ее на цель, которая излучает тепло. Сама ракета ничего не излучает и не выявляет свое присутствие. А так называемая система памяти способна отличать тепловые ловушки от настоящих целей.
Ракета IRIS-T может пролететь расстояние до цели в 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.
Особенность системы IRIS-T (SLM) заключается в том, что она работает с разными радарами и может получать данные не только от того, каким комплектуется. Основным сенсором является система CEAFAR GBMMR с 3D-радаром с активной фазированной антенной решеткой. Также может применяться немецкая TRML-4D (Hensoldt), которая выявляет цели на расстоянии до 250 км.
Кроме того, система совместима с норвежскими радарами Giraffe 1X, AMB или 4A от Ericsson/SAAB, а также французским Ground Master 200 MM/C (Thales). Какой именно радар будет в комплектации IRIS-T для Украины, пока неизвестно. В любом случае все они работают на 360 градусов, что позволяет одновременно атаковать несколько воздушных целей при любых погодных условиях.
Ранее СМИ сообщали, что Украина первой в мире получит IRIS-T.