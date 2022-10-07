«Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно оперативно доставить в Украину системы ПВО. Вот почему мы сейчас оказываем специальную поддержку зенитными средствами. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины», – заявила Ламбрехт.

Разработка системы противовоздушной обороны IRIS-T завершилась только в 2014 году, до сих пор о ней сравнительно мало достоверной информации. Точно известно, что это своего рода конструктор, из компонентов которого заказчик может сложить именно то, что нужно.

Ракета IRIS-T имеет управляемый вектор тяги, который обеспечивает большую маневренность, в результате чего ракета выдерживает перегрузку до 60G. Это означает, что цель с перегрузками в два раза ниже не сможет увернуться от нее. Для сравнения: истребитель не может маневрировать с перегрузками более 9G. Инфракрасная головка наводит ее на цель, которая излучает тепло. Сама ракета ничего не излучает и не выявляет свое присутствие. А так называемая система памяти способна отличать тепловые ловушки от настоящих целей.

Ракета IRIS-T может пролететь расстояние до цели в 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.