Матч открытия ABL: «Серхедчи» против НТД

Названа дата старта чемпионата Азербайджана по баскетболу, который с этого сезона называется ABL (Баскетбольная лига Азербайджана).

12 октября в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» состоится матч открытия, в котором сыграют команды «Серхедчи» и НТД. Игра начнется в 18:00 и будет показана в прямом эфире на телеканале CBC Sport.

Остальные матчи 1-го тура состоятся 15 октября.

Это 28-й по счету чемпионат Азербайджана по баскетболу среди мужчин. В последний раз титул сильнейшей команды страны разыгрывался в сезоне 2019/2020. Тогда чемпионат был прерван из-за пандемии.

В ABL примут участие восемь команд, в том числе и три региональных: АААF (Хырдалан), «Гянджа», НТД (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Олимпик» (Шеки), «Серхедчи» (Баку), «Сабах» (Баку) и «Зирвя» (Астара).

Клубы сыграют в четыре круга. Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.

В ABL будет лимит на легионеров. На площадке одновременно смогут находиться не более трех иностранцев. Это даст возможность молодым баскетболистам получать игровую практику и прогрессировать.