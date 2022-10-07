Эрдоган осудил Запад за неправильную оценку войны в Украине
Запад неправильно оценил последствия кризиса в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления, пишет TRT Haber.
"Лидеры (западных стран - ред.) думали только о моменте. Но с другой стороны, к сожалению, они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. Как политическая нестабильность, так и экономические проблемы сильнее всего ударили по бедным странам, находящимся на задворках глобальной системы", - сказал турецкий лидер.