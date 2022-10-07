Названо число жертв российских обстрелов Киева

Известно о 6 погибших и 50 пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела Киева, продолжается угроза новых ударов, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Госслужбы, спасатели работают в шести местах в столице, и на правом, и на левом берегах.

Мэр города Виталий Кличко жителей украинской столицы призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие.