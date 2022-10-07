Генштаб ВСУ обнародовал статистику о сбитых крылатых ракетах и БПЛА ВС России

В понедельник, 10 октября, ВС России выпустили по Украине 84 крылатые ракеты и 13 иранских дронов. Всего силы ПВО уничтожили 56 воздушных целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"РФ использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Уничтожено 56 целей. Среди них - 43 крылатые ракеты и 13 БПЛА", - сказано в сообщении ведомства.