Названо число жертв сегодняшних обстрелов Украины

Число погибших от авиаударов по городам Украины возросло до 11 человек, как минимум 64 ранены. Повреждено 70 объектов гражданской и критической инфраструктуры, заявила Национальная полиция Украины в официальном сообщении.

По всей стране повреждено 29 объектов критической инфраструктуры, столичная школа, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов.

Власти переведут все школы Украины на дистанционный формат обучения до 14 октября. Об этом сообщил министр образования страны Сергей Шкарлет.