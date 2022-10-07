Высокие результаты от лабораторий AQTİ

В целях защиты здоровья населения и улучшения лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов регулярно реализуются меры в направлении укрепления и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте безопасности пищевых продуктов (AQTI).

Британская компания VETGAS (APHA SCIENTIFIC) привлекла региональные испытательные лаборатории и отделения AQTI к программе проверки компетентности с целью измерения уровня профессиональных способностей, а также проведения экспертиз в данной области в соответствии с международными требованиями. Губинское, Бардинское, Сабирабадское, Гахское районные отделения Центральной ветеринарной лаборатории, а также Гёйгёльская, Товузская и Ленкоранская областные испытательные лаборатории успешно участвовали в определении бруцеллеза методом Розе-Бенгала и добились высоких результатов.

Следует отметить, что современные приборы и оборудование, используемые в областных испытательных лабораториях и отделениях AQTI, позволяют проводить патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, молекулярно-генетические, химико-токсикологические и паразитологические исследования.