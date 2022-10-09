Европейский союз может предоставить Украине около €18 млрд финансовой помощи в 2023 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас Европейская комиссия готовит план финансирования Украины, переговоры по его окончательной версии еще ведутся. Его могут представить 18 октября.

Комиссия предлагает передать Киеву не меньше половины необходимых средств, что составляет €3-3,5 млрд.