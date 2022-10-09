Гендиректор «Азеригаз» провел прием граждан в Сальяне
В соответствии с поручением президента Азербайджана о приеме граждан в городах и районах страны генеральный директор ПО «Азеригаз» SOCAR Руслан Алиев провел прием граждан в Сальянском районе.
На встрече о своих проблемах и предложениях также рассказали жители Билясуварского, Нефтчалинского, Ширванского и Сабирабадского районов.
Обращения граждан в основном касались вопросов индивидуальной газификации, прокладки уличных газопроводов, замены механического счетчика на карточный и т.д.
Руслан Алиев лично выслушал около 35 граждан, пришедших на прием, и дал соответствующее задание руководству Сальянского регионального газоэксплуатационного управления по решению поднятых вопросов. Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, была решена на месте. Участники встречи поблагодарили главу государства и руководство SOCAR за проявленное внимание и заботу.