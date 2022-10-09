Пекин «надеется»: Китай о массовых атаках России в Украине

В МИД Китая прокомментировали сегодняшние ракетные удары по Украине. Пекин «надеется, что ситуация разрядится как можно скорее». Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Корреспондент Reuters спросил у представилеля МИД Китая: «Сегодня утром в украинской столице Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы, что явилось очевидным ответным ударом России после того, как президент России Владимир Путин объявил взрыв на мосту, соединяющем Крым с Россией, терактом. Как это прокомментирует Китай?».

На что последовал сухой ответ Мао Нин: «Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что ситуация разрядится как можно скорее».