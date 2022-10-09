Украинские спецслужбы объявили Медведева в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в розыск, следует из базы данных МВД Украины.

Соответствующее решение принято из-за «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Дмитрий Медведев заявил накануне, что «Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов». «Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», - сказал он.

После того, как 10 октября Россия нанесла серию ударов по городам Украины, Медведев заявил, что «Первый эпизод сыгран. Будут и другие».

Служба безопасности Украины также объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, ей инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины, то есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.